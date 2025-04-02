نادي الجيش الملكي المغربي يتقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي ضد بيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد نادي بيراميدز بعد عدم السماح لجماهيره بالدخول لملعب مباراتهما.

وخسر فريق الجيش الملكي المغربي برباعية مقابل هدف على يد بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكر نادي الجيش الملكي عبر بيان رسمي اليوم الأبعاء:"تحيي الإدارة جماهير الفريق الأوفياء الذين تنقلوا بأعداد كبيرة إلى القاهرة لدعم فريقنا في مباراته ضد نادي بيراميدز في إطار ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وتؤكد أنها قامت بجميع الإجراءات اللازمة لضمان حصول الجماهير على حقها المشروع في الولوج إلى الملعب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف بيان النادي المغربي:"منذ الاجتماع الفني الذي عقد يوم 31 مارس 2025، أبلغتنا إدارة بيراميدز أنهم خصصوا 100 تذكرة فقط لجماهير الجيش الملكي، وهو ما لا يتماشى مع اللوائح التي تنص على تخصيص ما لا يقل عن 5% من السعة الإجمالية للملعب الجماهير الفريق الضيف، أي 1500 تذكرة على الأقل.".

وتابع البيان:"إثر ذلك قامت إدارة الجيش الملكي بمراسلة الاتحاد الإفريقي وإدارة بيراميدز للمطالبة بتصحيح هذا الوضع غير القانوني وقد أصدرت توجيها رسميا يطلب من نادي بيراميدز توفير مزيد من التذاكر لتجنب أي مخاطر أمنية إلا أن إدارة بيراميدز لم تمتثل لهذا القرار واكتفت فقط بإضافة 100 تذكرة إضافية، مما يعني حرمان مئات المشجعين من دخول الملعب".

وأردف البيان:"هذه الممارسات غير المقبولة، خصوصُا في مرحلة متقدمة من البطولة مثل ربع النهائي تعكس عدم احترام لقوانين المسابقة والجماهير التي سافرت من المغرب لدعم فريقها كما أن منع مئات المشجعين من دخول الملعب وتركهم خارجه يشكل خطرا أمنيًا كبيرًا، إذ كان من الممكن تفادي أي توتر أو مشاكل أمنية لو تم الالتزام باللوائح التنظيمية المعتمدة".

واستنكر نادي الجيش الملكي الأمر بقوله:"علاوة على ذلك، فإن هذا التصرف يتنافى مع القوانين والأعراف الرياضية التي تهدف إلى توطيد العلاقات بين الأندية وتعزيز الروح الرياضية بين الفرق والمتابعين، إن مثل هذه الممارسات لا تضر فقط بسير المسابقة بل تمس أيضا بمبادئ الاحترام والتعاون التي تجمع مختلف مكونات كرة القدم الإفريقية".

وأتم النادي المغربي بيانه بـ:"لذلك قامت إدارة الجيش الملكي بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي بيراميدز بسبب هذا التجاوز، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بروح المنافسة واللعب النظيف ونقدر دعمكم المستمر ونؤكد أننا لن نتوانى في الدفاع عن حقوق جماهيرنا أينما كانت كرة القدم هي فرحة للجميع ويجب أن تتمكن كل الجماهير من دعم فرقها في أجواء عادلة وآمنة".

ومن المقرر أن يستضيف فريق الجيش المغربي نظيره بيراميدز مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الإياب.

اقرأ أيضًا:

بيان من بيراميدز يكشف حقيقة منع الجماهير المغربية من حضور اللقاء

15 صورة ترصد اعتراض ثنائي الأهلي على حكم مباراة الهلال السوداني