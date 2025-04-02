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عودة زيزو.. تشكيل الزمالك لمواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

02:08 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلته لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق

خط الوسط : عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

يحل الزمالك ضيفا على ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم على ملعب ستاد "كيب تاون"، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير مباراة الزمالك وستيلينبوش الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة ويعاونه كلا الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والتوجولي جوناثان أهونتو كوفي، إضافة إلى الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً.

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