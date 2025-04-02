بيراميدز يرسل تظلمًا رسميًا لاتحاد الكرة بخصوض تخفيض عقوبة الأهلي

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

قال مصدر إن نادي بيراميدز قد أرسل تظلماً رسميًا للجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد قرار رابطة الأندية فيما يخض مباراة الزمالك والأهلي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء إلى أن الزمالك سيرسل تظلمًا هو الآخر للجنة ذاته.

وكانت رابطة الأندية قد قررت الاكتفاء بخصم ثلاثة نقاط من الأهلي على اعتباره خاسرًا لمواجهته أمام الزمالك التي كان من المقرر أن يخوضها يوم 11 مارس الجاري ولكن لم تتم لاعتراض مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي، بجانب عقوبته بتحمل الخسائر المالية إثر عدم خوضه المباراة.

وعدلت بذلك رابطة الأندية قرارها السابق الذي كان يقضي بخصم 3 نقاط أخرى من رصيد الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري 2024/2025.

وجاء نص بيان رابطة الأندية أمس الأحد كالتالي:

"إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الأولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 ".

وأضاف البيان: "مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف".

وأشارت الرابطة، عبر البيان ذاته، إلى أنه بعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلسها أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة".

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