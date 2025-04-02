كتب ـ رامي بشاي:

كشف أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن تفاصيل الفريق الثاني الذي يعملون على تكوينه.

وقال ميدو، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"لجنة التخطيط تعمل على مشروع كبير خلال الفترة القادمة يشمل العديد من الملفات الهامة والكبيرة لصالح كرة القدم بنادي الزمالك".

وأضاف عضو لجنة التخطيط بالزمالك:"أي نادِ لا يخطط للمستقبل ولا يمتلك رؤية وهدف واضح لتأكيد هويته فهو نادي لا يعرف أي شي عن إدارة كرة القدم وجزء مهم جدًا من مشروع لجنة التخطيط تكوين الفريق الثاني بالتنسيق مع بدر حامد رئيس قطاع الناشئين، الذي سيضم أفضل لاعبي القطاع من مواليد ٢٠٠٩ إلى مواليد ٢٠٠٥ بالإضافة للاعبين الذي يريد الفريق الأول تجهيزهم".

وأردف ميدو:"يتم الأن العمل على تجهيز عدة مباريات ودية قوية من أجل منحهم الخبرات المطلوبة والمجموعة ستلعب بنفس طريقة وأسلوب الفريق الأول وبيسيرو سيكون هو المسؤول عن المحتوى التدريبي للفريق".

وأشار ميدو إلى أن الجهاز الفني سيتكون من أيمن عبد العزيز مديرًا فنيًا وحازم إمام مشرفًا على الفريق، عماد المندوه مدرب حراس مرمى وأحمد رزق مدربا عامًا ومحمد علي مدربًا وعلاء رجب مسؤولاً عن الأحمال.

وأوضح عضو لجنة التخطيط أن الهدف من المشروع أن يكون الفريق الأول به ١٥ لاعبًا على الأقل من أولاد النادي بعد ٣ مواسم.

وأتم ميدو تصريحاته بقوله:"ننتظر نظام مسابقات اتحاد الكرة للموسم القادم ونتمنى أن ينفذ الاتحاد فكرة دوري الرديف حتى سن ٢١ عامًا مع السماح بمشاركة ٣ لاعبين فوق السن".

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