تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويدفع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، بمحمد عواد في حراسة المرمى بدلا من صبحي الذي لعب المباراة السابقة في كأس مصر ضد سيراميكا كليوباترا، فيما يفاضل بين ناصر ماهر ومصطفى شلبي في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ستيلينبوش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر

خط الوسط: دونجا - محمد شحاتة - محمد حمدي

خط الهجوم: أحمد زيزو - سيف الدين الجزيري - ناصر ماهر أو مصطفى شلبي

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات، في حملته للدفاع عن اللقب، الذي توج به مرتين، العام الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي، وعام 2019 على حساب نفس الفريق.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، متفوقا على المصري البورسعيدي، إنيمبا، وبلاك بولز.

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