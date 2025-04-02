حسام المندوه: "الكيل بمكيالين يدمر المنظومة.. استقيموا يرحمكم الله"

كتبت-هند عواد:

وجه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب حساب المندوه عبر صفحته الرسمية: "الكيل بمكيالين يدمر المنظومة، استقيموا يرحمكم الله، الزمالك أولا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

طريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.. هل يكون نهائي مصري؟

https://www.masrawy.com/sports/sports-arab-international/details/2025/4/2/2763999

سيطرة مغربية.. 12 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي

https://www.masrawy.com/sports/sports-arab-international/details/2025/4/2/2764007