محيي أراجوز: رفضت الأهلي والزمالك.. وفيلم الحريف كان بطولة أحمد زكي مش عادل إمام

كتب - محمد القرش:

يُذكر سعيد الحافي رحمه الله، عندما نتحدث عن الكرة الشراب وتاريخها في مصر، لكن لا يعلم العديد من الأشخاص أن هناك لاعب آخر تاريخي مثل سعيد الحافي.

محيي أراجوز واحدا من أساطير الكرة الشراب في تاريخ مصر بجانب كل من، سعيد الحافي ومحمد عبد المجيد ومحمود الخطيب والشهبندر وجمال عبد الحميد.

وقال محيي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الكرة الشراب بالنسبة لينا كانت حياة، وطلعنا لقينا نفسنا لاعيبة كرة شراب".

وروى: "أنا رفضت اللعب للأهلي والزمالك بسبب تدني المرتبات، كان معروض عليا أخد 20 جنيه في الشهر".

وأوضح: "كل يوم كنت بحسب 15 أو 20 جنيه من الكرة الشراب، الحمد لله رب العالمين، مكنش فيه حد قدي في مصر".

وواصل: "مفيش لاعب في مصر ميعرفنيش، حمادة إمام هو اللي وداني اختبارات الزمالك، وفي الأهلي روحت مع صفوت عبد الحليم".

واختتم أسطورة الكرة الشراب تصريحاته: "فيلم الحريف كان قصتي أنا، وفي الأول كان من بطولة أحمد زكي، لكن المخرج بشير الديك رفضه لما لقاه (حلق أقرع) بسبب فيلم تاني، واختار عادل إمام مكانه".