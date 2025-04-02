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لحظة اعتداء حكم مباراة الأهلي والهلال على محمد هاني (فيديو)

12:25 ص الأربعاء 02 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

شهدت الدقيقة 87 من مباراة الأهلي والهلال السوداني، اشتباكا بين محمد هاني لاعب الأحمر وحكم اللقاء التشادي محمد الحاج.

وظهر في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، محمد هاني وهو يشتبك مع أحد لاعبي الهلال السوداني، ليتجه بعدها الحكام التشادي إلى لاعب الأهلي ويدفعه.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف الحكم تجاه محمد هاني، وكتب أحدهم: "تصرف غير مقبول".

وانتصر الأهلي على الهلال السوداني، بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في الشوط الأول، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

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الأهلي الحكم يعتدي على محمد هاني محمد هاني الأهلي والهلال السوداني
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