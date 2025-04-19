رغم السقوط بالتقادم.. مصدر يكشف مفاجأة في أزمة مستحقات زيزو عند الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

أرسل أحمد سيد زيزو إخطارا رسميا لنادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة استعدادا لشكوى الفارس الأبيض لاتحاد الكرة المصري.

وقابل زيزو مشكلة في الحصول على جزء من مستحقاته المتأخرة (15 من 37 مليون جنيه مصري)، حيث مضى عليها أكثر من عامين، وهو ما يمنعه من تقديم شكوى بها وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مصدر "لمصراوي" إن هناك حال واحدة يمكن لزيزو أن يحصل على مستحقاته المتأخرة التي مضى عليها أكثر من 24 شهرا.

وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة هو أن يمتلك اللاعب ما يثبت سريان الاتفاق حول تسديد جزء من مستحقاته المتأخرة أثناء العامين الماضيين.

وشرح المصدر: "تسديد جزء من مستحقات اللاعب خلال العامين هو اعتراف ضمني بأحقية اللاعب في هذه المستحقات وبالتالي تقبل شكلا وموضوعا".

وكان مصدر قال "لمصراوي" إن مستحقات زيزو المتبقية تم خصم منها الضرائب، والمكافآت والحوافز الخاصة أيضًا، بالإضافة إلى نسبة النادي في ظهور اللاعب في حملات إعلانية.

واختتم المصدر أن القيمة المتبقية من مستحقات زيزو لدى الزمالك، تتراوح بين 9 إلى 13 مليون جنيه، وفقا لتقديرات النادي الذي يجري مراجعات لتحديد قيمة الخصومات.