كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، حقيقة استحقاق الأهلي لركلة جزاء خلال مباراته أمام صن داونز.

وكان لاعبو الأهلي قد طالبو بالحصول على ركلة بداع لمس الكرة ليد لاعب صن دوانز ولكن لم يحتسب الحكم ركلة جزاء.

وقال السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم:"كرة طاهر محمد طاهر لم يكن بها ركلة جزاء لأن المسافة قريبة لذا كان قرار الحكم صحيحًا".

ونجح الأهلي في حسم لقاء الذهاب مع صن داونز الذي جمعهما اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره صن داونز يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور نصف النهائي.

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