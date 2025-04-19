خبير تحكيم دولي يحسم الجدل حول هدف الأهلي في صنداونز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، إن قرار حكم المباراة بإلغاء الهدف الذي سجله السولفيني جراديشار كان صحيحًا.

وعلل الحكم الدولي السابق رأيه في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت بقوله:"الهدف الملغي قرار صحيح من حكم اللقاء والفيديو لوجود لاعب الأهلي أشرف داري في حالة تسلل".

ونجح الأهلي في حسم لقاء الذهاب مع صن داونز الذي جمعهما اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره صن داونز يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور نصف النهائي.



اقرأ أيضًا:

شاهد سبب إلغاء هدف الأهلي في مرمى صن داونز

"الفار يلغي هدفين للأحمر".. ملخص مباراة الاهلي وصن داونز