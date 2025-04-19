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موعد مباراة الأهلي وصن داونز المقبلة

04:58 م السبت 19 أبريل 2025
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وصن داونز1_Easy-Resize.com
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    الشناوي من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    الأهلي وصن داونز1_Easy-Resize.com
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    مصطفى العش من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    محمد الشناوي من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    طاهر محمد طاهر من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    ياسر إبراهيم ومحمد هاني من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وصن داونز2_Easy-Resize.com
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    ياسر إبراهيم من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    رامي ربيعة من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وصن داونز_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة المقبلة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبي، وشهدت إلغاء هدفين للأحمر بداعي التسلل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يحل صن داونز الجنوب أفريقي، ضيفا على الأهلي، في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل 25 أبريل 2025، على ستاد القاهرة الدولي.

وحصل الأهلي على الموافقة الأمنية، لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، في مباراة الإياب ضد صن داونز الجنوب أفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة موعد مباراة الأهلي وصن داونز موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز
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