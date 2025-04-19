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ثلاثي هجومي بتشكيل صن داونز الأساسي أمام الأهلي

02:32 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الأهلي وصن داونز
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    محمد مجدي أفشة من مباراة صن داونز
  • عرض 4 صورة
    الأهلي وصن داونز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق ماميلودي صنداونز، بقيادة ميجيل كاردوسو، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي عند الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دور ي أبطال أفريقيا.

تشكيل صن داونز لمباراة الأهلي

وجاء تشكيل فريق صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا

خط الوسط: مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز

خط الهجوم: تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو – بيتر شالوليلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل يستضيف خلالها فريق الأهلي نظيره صن داونز على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي على حساب نظيره الهلال السوداني، فيما تأهل فريق صن داونز على حساب نظيره الترجي التونسي.

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