"الفار يلغي هدفين للأحمر".. ملخص مباراة الاهلي وصن داونز

متابعة-هند عواد:

انتهت مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي، وذلك في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأجل حسم الفريق المتأهل للنهائي، إلى مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي.

إلى ملخص مباراة الأهلي وصن داونز:

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد

خط الهجوم: جراديشار

وجاءت أحداث المباراة كالآتي:

1: إصابة إمام عاشور بعد تدخل من لاعب صن داونز

5: تمريرات في منتصف الملعب دون خطورة

7: عرضية من إمام عاشور أبعدها دفاع صن داونز

11: تسديدة من توبوهو موكوينا لكنها أعلى العارضة

16: تسديدة من إمام عاشور، لكن في يد حارس مرمى صن داونز

18: الاستحواذ 80% صن داونز – 20% الأهلي

24: أشرف داري يقع في مصيدة التسلل

30: رأسية إمام عاشور في يد ويليامز بعد عرضية من محمد هاني

38: الشناوي يبعد عرضية لوكاس ريبيرو كوستا

45: جراديشار يهدر هدف محقق، كرة هدف تصطدم في القائم الأيسر

47: دفاع صن داونز يبعد عرضية من إمام عاشور

48: ركنية من طاهر محمد طاهر

54: عرضية من لاعب صن داونز وإبعاد من ياسر إبراهيم

59: لاعبو الأهلي يطالبون بركلة جزاء بعد رأسية طاهر محمد طاهر لكنها ترد من لاعب صن داونز

66: إصابة ياسر إبراهيم وتدخل الجهاز الطبي

70: جراديشار يسجل الهدف الأول لكن حكم اللقاء يلغيه بداعي التسلل

71: إصابة مصطفى العش

90: محمد الشناوي يتصدى لتسديدة من لاعب صن داونز

91: أشرف بن شرقي يسجل هدفا للأهلي والحكم يلغيه بداعي التسلل

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين الأهلي وصن دوانز، تقام يوم الجمعة المقبل 25 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري ضخم.

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