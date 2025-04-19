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تأكيدًا لمصراوي.. مصطفى العش ظهيرًا بالشكيل الأساسي للأهلي أمام صن داونز

01:54 م السبت 19 أبريل 2025
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    مصطفى العش لاعب الأهلي (6)
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    مصطفى العش لاعب الأهلي (1)
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    طرد مصطفى العش
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    طرد مصطفى العش
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    مصطفى العش في مران الأهلي
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أعلن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، التشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز الجنوب أفريقي عند الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعتمد المدير الفني لفريق الأهلي كولر على مصطفى العش في مركز الظهير الأيسر لحل أزمة غياب كريم الدبيس، يحيى عطية الله وعلي معلول، كما دفع باللاعب أحمد رضا أساسيًا.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني، مصطفى العش، مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر وجراديشار.

وكان مصدر قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن كولر سيدفع بالثنائي مصطفى العش و أحمد رضا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل يستضيف خلالها فريق الأهلي نظيره صن داونز على استاد القاهرة.

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مصطفى العش أحمد رضا و مصطفى العش الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
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تأكيدًا لمصراوي.. مصطفى العش ظهيرًا بالشكيل الأساسي للأهلي أمام صن داونز
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