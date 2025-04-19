مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

كواليس الساعات الأخيرة للأهلي في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز

01:41 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباراة الاهلي وصن داونز (2)
  • عرض 7 صورة
    مباراة الاهلي وصن داونز (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة الاهلي وصن داونز (4)
  • عرض 7 صورة
    مباراة الاهلي وصن داونز (3)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وصن داونز
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وصن داونز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي ليحل ضيفًا على نظيره صن داونز عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا خفيفا بفندق الإقامة، ضمن برنامج الأحمال البدنية الخاص بالمباراة.

وعقد المدير الفني للأهلي مارسيل كولر محاضرة مهمة للاعبين في الثانية عشرة والنصف بفندق الإقامة راجع خلالها الجهاز الفني التعليمات الأخيرة وخطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، مشددًا على ضرورة التركيز طيلة شوطي المباراة للخروج بنتيجة إيجابية.

وأخطر كولر اللاعبين في نهاية المحاضرة بالتشكيل الذي سيخوض به المباراة ثم غادر اللاعبون فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

كان الاجتماع الفني للمباراة قد شهد الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي بالكامل.

يذكر أن فريق الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي على حساب فريق الهلال السوداني، فيما تأهل فريق صن داونز على حساب فريق الترجي التونسي.

اقرأ أيضًا:

21 قناة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

من قائمة الأهلي.. من يحل لكولر أزمة الظهير الأيسر في مباراة صن داونز؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد صن داونز موعد مباراة الأهلي وصن داونز الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. مصطفى العش ظهيرًا بالشكيل الأساسي للأهلي أمام صن داونز
السيسي مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن