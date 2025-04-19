كواليس الساعات الأخيرة للأهلي في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي ليحل ضيفًا على نظيره صن داونز عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا خفيفا بفندق الإقامة، ضمن برنامج الأحمال البدنية الخاص بالمباراة.

وعقد المدير الفني للأهلي مارسيل كولر محاضرة مهمة للاعبين في الثانية عشرة والنصف بفندق الإقامة راجع خلالها الجهاز الفني التعليمات الأخيرة وخطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، مشددًا على ضرورة التركيز طيلة شوطي المباراة للخروج بنتيجة إيجابية.

وأخطر كولر اللاعبين في نهاية المحاضرة بالتشكيل الذي سيخوض به المباراة ثم غادر اللاعبون فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

كان الاجتماع الفني للمباراة قد شهد الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي بالكامل.

يذكر أن فريق الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي على حساب فريق الهلال السوداني، فيما تأهل فريق صن داونز على حساب فريق الترجي التونسي.

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