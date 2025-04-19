تردد القناة الناقلة لمباراة بيراميدز و أورلاندو

ينتظر فريق بيراميدز مباراة هامة اليوم السبت أمام مستضيفه أورلاندو الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة عند السادسة مساءً على ملعب سوكر سيتي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD6 وترددها التردد: 11054.

وكان بيراميدز قد تأهل لدور نصف النهائي بعدما فاز برباعية مقابل هدفًا ذهابًا أمام الجيش الملكي المغربي قبل أن يخسر إيابًا بهدفين نظيفين.

وتأهل أورلاندو بايرتس بعدما فاز بهدف نظيف ذهابًا على مولودية الجزائرية ثم تعادل إيابًا سلبيًا.

اقرأ أيضًا:

رطوبة متوسطة وارتفاع في الحرارة.. طقس بريتوريا أثناء مباراة الأهلي وصن داونز

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز