مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

- -
18:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
16:15

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

تردد القناة الناقلة لمباراة بيراميدز و أورلاندو

12:39 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ينتظر فريق بيراميدز مباراة هامة اليوم السبت أمام مستضيفه أورلاندو الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة عند السادسة مساءً على ملعب سوكر سيتي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD6 وترددها التردد: 11054.

وكان بيراميدز قد تأهل لدور نصف النهائي بعدما فاز برباعية مقابل هدفًا ذهابًا أمام الجيش الملكي المغربي قبل أن يخسر إيابًا بهدفين نظيفين.

وتأهل أورلاندو بايرتس بعدما فاز بهدف نظيف ذهابًا على مولودية الجزائرية ثم تعادل إيابًا سلبيًا.

اقرأ أيضًا:

رطوبة متوسطة وارتفاع في الحرارة.. طقس بريتوريا أثناء مباراة الأهلي وصن داونز

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز أورلاندو القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراميدز دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان