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مصطفى فتحي: لاعبو بيراميدز رجال.. ومباراة أورلاندو صعبة

12:29 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق بيراميدز، مصطفى فتحي، إن مباراتهم أمام نظيرهم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي صعبة ولكن عليهم الخروج بنتيجة إيجابية.

ويحل فريق بيراميدز عند السادسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره أورلاندو في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف فتحي خلال تصريحات صحفية له اليوم: "المباراة ستكون صعبة، لكن اللاعبين يعلمون جيدًا كيف سيتعاملون معها، وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء الأول، وعدم التسرع، خاصة وأن هناك مباراة إياب بعد أسبوع في القاهرة في ملعبنا لحسم التأهل للمباراة النهائية".

وتابع صاحب الـ 30 عاماً:""لاعبو بيراميدز رجال بمعنى الكلمة، سواء المصريون أو المحترفون يمتلكون خبرة اللعب في الأدوار النهائية بالبطولات الكبرى، ولديهم ثقة كبيرة وطموح لمواصلة الموسم الرائع حتى التتويج بالبطولات"

وأتم فتحي تصريحاته بقوله:" اللاعبون في قمة تركيزهم في ظل مرحلة رائعة وصل إليها الفريق متصدرًا بجدول الدوري ويسير بخطى جيدة نحو اللقب، وكذلك التواجد في نهائي كأس مصر، وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال أمر رائع ولا بد ألا يؤثر اللعب في أكثر من بطولة على تركيز اللاعبين، والكل حاليًا لا يفكر سوى في دوري الأبطال وضرورة عبور أورلاندو نحو النهائي القاري".

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بيراميدز أورلاندو موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو مصطفى فتحي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا
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