موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو والقنوات الناقلة

يحل فريق بيراميدز اليوم السبت ضيفاً على نظيره أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستُقام المباراة عند السادسة من مساءً إذ ستنُقل عبر قناة بي إن سبورت 6 HD.

وكان بيراميدز قد تأهل لدور نصف النهائي بعدما فاز برباعية مقابل هدفًا ذهابًا أمام الجيش الملكي المغربي قبل أن يخسر إيابًا بهدفين نظيفين.

وتأهل أورلاندو بايرتس بعدما فاز بهدف نظيف ذهابًا على مولودية الجزائرية ثم تعادل إيابًا سلبيًا.

اقرأ أيضًا:

تردد القناة الناقلة لمباراة صن داونز والأهلي

سانتوس يعلن طبيعة إصابة نيمار