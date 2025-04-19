مصدر يكشف لمصراوي مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع لمصراوي، مفاجأة بشأن احتمالية دفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بالثنائي أحمد رضا ومصطفى العش، بشكل أساسي في اللقاء.

وقال المصدر: "أحمد رضا ومصطفى العش، بنسبة كبيرة جدا سيبدآن مباراة صن داونز بشكل أساسي".

وغاب مصطفى العش عن قائمة مباراة الأهلي السابقة ضد بيراميدز، فيما حل أحمد رضا كبديلا، وكان آخر ظهور للعش رفقة الأهلي، يوم 5 مارس الماضي، في مباراة طلائع الجيش.

على أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع في المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعه، أشرف داري، مصطفى العش

خط الوسط: أحمد رضا، مروان عطية، أمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات (أشرف بن شرقي)، جراديشار

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز؟

التقى الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في 16 مباراة سابقة، جاءت نتائجها كالآتي:

فاز الأهلي على صن داونز 5 مرات

فاز صن داونز على الأهلي 5 مرات

انتهت 6 مباريات بالتعادل

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني ذهابا وإيابا 2-0، فيما فاز صن داونز على الترجي بنتيجة 1-0، ذهابا وإيابا.

اقرأ أيضًا:

"العملاق والقوة المهيمنة".. كيف تناولت مواقع جنوب أفريقيا مواجهة الأهلي وصن داونز المرتقبة؟

يتخطى فيليبس وكين.. 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح ضد ليستر سيتي