محمد اليماني لمصراوي: "الأهلي لا يخطئ لكنه حرمنا من متعة مباراة القمة"

كتبت-هند عواد:

علق محمد اليماني لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأوليمبي السابق، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ومصير الـ3 نقاط.

وقال محمد اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "من اتخذ قرار الـ 3 نقاط والتراجع في خصمها خاطئ، وتسبب في دخول الأهلي في قصة ليس له طرف فيها".

وأضاف: "الأهلي نادي مبادئ ولا يخطئ، لكنه عندما قرر الانسحاب من مباراة القمة أخطأ، وحرمنا من متعة القمة".

أزمة مباراة القمة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اعتماد نتيجة مباراة القمة باعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3-0، وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، مع خصم 3 نقاط من الأهلي بخلاف نقاط المباراة مع تحمل الأخير كافة الخسائر.

وتظلم النادي الأهلي على قرار خصم الثلاث نقاط منه، ومن المقرر أن تعقد لجنة التظلمات اجتماعا، يوم الخميس 24 أبريل الحالي، للبت في التظلم.

اقرأ أيضًا:

"العملاق والقوة المهيمنة".. كيف تناولت مواقع جنوب أفريقيا مواجهة الأهلي وصن داونز المرتقبة؟

يتخطى فيليبس وكين.. 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح ضد ليستر سيتي