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محمد اليماني لمصراوي: "الأهلي لا يخطئ لكنه حرمنا من متعة مباراة القمة"

10:23 ص السبت 19 أبريل 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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كتبت-هند عواد:

علق محمد اليماني لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأوليمبي السابق، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ومصير الـ3 نقاط.

وقال محمد اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "من اتخذ قرار الـ 3 نقاط والتراجع في خصمها خاطئ، وتسبب في دخول الأهلي في قصة ليس له طرف فيها".

وأضاف: "الأهلي نادي مبادئ ولا يخطئ، لكنه عندما قرر الانسحاب من مباراة القمة أخطأ، وحرمنا من متعة القمة".

أزمة مباراة القمة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اعتماد نتيجة مباراة القمة باعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3-0، وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، مع خصم 3 نقاط من الأهلي بخلاف نقاط المباراة مع تحمل الأخير كافة الخسائر.

وتظلم النادي الأهلي على قرار خصم الثلاث نقاط منه، ومن المقرر أن تعقد لجنة التظلمات اجتماعا، يوم الخميس 24 أبريل الحالي، للبت في التظلم.

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أزمة مباراة القمة الأهلي والزمالك خصم 3 نقاط من الأهلي محمد اليماني
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