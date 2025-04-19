حظه عالي.. لاعب منتخب مصر السابق يتحدث عن مباراة الأهلي وصن داونز

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد اليماني لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأوليمبي السابق، عن حظوظ الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقيا، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "صن داونز حظه عالي على الأهلي، وأتوقع فوز في مباراة اليوم، لكنني كمصري بالتأكيد أتمنى فوز الأهلي، لأنه يمثل مصر".

واختتم اليماني: "لكن حاليا الأهلي ليس في أفضل حالاته وبالتحديد مع مارسيل كولر، يجب أن يتم تغييره، لأنه أصبح لا يملك شيء جديد يقدمه مع الأهلي".

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز؟

التقى الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في 16 مباراة سابقة، جاءت نتائجها كالآتي:

فاز الأهلي على صن داونز 5 مرات

فاز صن داونز على الأهلي 5 مرات

انتهت 6 مباريات بالتعادل

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