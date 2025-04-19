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من قائمة الأهلي.. من يحل لكولر أزمة الظهير الأيسر في مباراة صن داونز؟

01:12 م السبت 19 أبريل 2025
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    علي معلول
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    معلول و العش
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    كريم الدبيس
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    كريم الدبيس
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    بكاء يحيى عطية الله أثناء تبديله بسبب الإصابة (2)
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    تأهيل يحيى عطية الله (2)
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    يحيى عطية الله وكريم فؤاد
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    يحيى عطية الله (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الأهلي عند الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، أزمة في مركز الظهير الأيسر بعد غياب الثنائي يحيى عطييلة الله وكريم الدبيس؛ للإصابة وعدم ضم علي معلول.

ويتواجد بقائمة الأهلي أكثر من لاعبي يستطيع أن يكون حلاً للمدرب السويسري لتعويض العجز بمركز الظهير الأيسر خلال مباراة صن داونز.

ويمكن لكولر الدفع بلاعب الوسط أحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر الذي سبق ولعب به من قبل أو الدفع بمصطفى العش كظهير أيسر بجانب أشرف داري، رامي ربيعة ومحمد هاني في خط الدفاع.

وربما يلجأ المدرب السويسري لخيار الدفع بلاعب ينشط في مركز الظهير الأيمن ليتواجد بمركز الظهير الأيسر خلال اللقاء وهنا سيكون الخياران المتاحان عمر كمال عبدالواحد أو خالد عبدالفتاح.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب عند السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة.

يذكر أن فريق الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي على حساب فريق الهلال السوداني، فيما تأهل فريق صن داونز على حساب فريق الترجي التونسي.

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موعد مباراة صن دوانز والأهلي الأهلي ضد صن داونز دوري أبطال أفريقيا علي معلول كريم الدبيس يحيى عطية الله
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