اختتمت مساء يوم أمس الجمعة منافسات الموسم الحالي 2024/2025 من الدوري القطري بتتويج فريق السد بطلاً للمسابقة.

السد توج باللقب بعدما وصل إلى النقطة 52 في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن الدحيل أقرب ملاحقيه، كما تعد هذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يفوز بها الفريق باللقب.

وضمت النسخة المنصرمة من الدور ي القطري ثلاثة لاعبين محترفين مصريين بارزين وهم: محمود حسن تريزيجيه بقميص الريان، حمدي فتحي بقميص الوكرة وأحمد عبدالقادر بقميص قطر القطري.

حمدي فتحي

حمدي فتحي كان قد انضم لصفوف نادي الوكرة خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2023/2024 قادمًا من صفوف الأهلي.

وخاض حمدي فتحي بقميص نادي الوكرة خلال الموسم المنصرم 27 مباراة صنع خلالها هدفاً خلال 2333 دقيقة لعب؛ إذ أنهى فريقه الموسم في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

تريزيجيه

تريزيجيه كان قد انضم لصفوف الريان خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من نادي طرابزون سبور التركي.

وخاض تريزيجيه بقميص الريان 18 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7؛ إذ أنهى فريقه الموسم في المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الرابع ونقطة عن الشمال صاحب المركز السادس.

أحمد عبدالقادر

أحمد عبدالقادر قد انضم لصفوف قطر على سبيل الإعارة من النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض عبدالقادر مع فريقه 17 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا؛ إذ نجح فريقه في البقاء بالدوري بعدما جمع 23 نقطة احتل بهن المركز العاشر بفارق الأهداف عن العربي صاحب المركز التاسع ونقطتين عن أم صلال صاحب المركز الحادي عشر والذي هبط.

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