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ستوري نجوم الكرة.. الظهور الأخير لتريزيجيه قبل الانضمام للأهلي.. وتدريبات لاعب الزمالك صلاح

01:21 ص السبت 19 أبريل 2025
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    طارق حامد
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    محمد عواد
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    محمد صلاح
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    تريزيجيه
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    حسام عاشور
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    زيزو
  • عرض 11 صورة
    طارق حامد
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    أحمد رضا
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    جراديشار
  • عرض 11 صورة
    أحمد القندوسي
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونعى لاعبا الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومحمد عواد وفاة الفنان سليمان عيد، فيما نشر تريزيجيه صورته الأخيرة مع نادي الريان بعد مشاركته مع في المباراة الأخيرة أمام قطر بالدوري القطري قبل أن ينضم للأهلي.

ونشر كذلك طارق حامد صورة من مشاركته مع ضم أمام الخلود في الدوري السعودي، بينما ظهر مهاجم الزمالك حسام عرفات وهو يؤدي تدريبات بدنية وكذلك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي نشر صورًا له خلال أدائه تدريبات في صالة الحديد.

وهنأ عمر جمال المحترف الغيني بصفوف فاركو السابق جيفرسكون إنكادا بعيد ميلاده، فيما دعم يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز المعار لصفوف الاتحاد السكندري والده قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا للشباب، فيما أعاد المحترف الجزائري بصفوف سيراميكا كليوباترا، أحمد القندوسي، رسائل الدعم التي تصله.

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