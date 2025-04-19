كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق نانت بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي حل بها ضيفًا مساء اليوم الجمعة على نظيره رين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وكان رين قد تقدم بهدف بعد مرور 23 دقيقة عن طريق لاعبه أدريان تروفيرت ثم تعادل مصطفى محمد لنانت بهدف في الدقيقة 54.

وشارك مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري بـ 28 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.

وسجل اللاعب محمد قادر ميتي هدف الفوز لفريق رين بالدقيقة 86.

وكان فريق نانت قد تعرض لطرد لاعبه ماركوس كوكو بالدقيقة 57.

وتوقف رصيد فريق نانت عقب الخسارة عند النقطة 30 في المركز 13 بفارق الأهداف عن أنجيه صاحب المركز الرابع عشر.

ورفع الفوز رصيد فريق رين إلى النقطة 38 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن أوكسير صاحب المركز الحادي عشر.

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