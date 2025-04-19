سبقه لاعب أردني.. زيزو ليس الأول الذي ينحصر في أزمة المستحقات ولوائح الفيفا

كتب - محمد القرش:

يواجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، أزمة بسبب مرور أكثر من عامين على بعض مستحقاته المالية عند الفارس الأبيض والتي طالب بها من خلال إنذار رسمي.

ولم يكن زيزو اللاعب الوحيد التي يواجه تلك الأزمة مع نادي الزمالك، بل سبقه الدولي الأردني خالد سعد، والتي روى قصته أحمد وجدي خبير اللوائح والتسويق الرياضي.

وقال وجدي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كان هناك لاعب أردني دولي في الزمالك اسمه خالد سعد، وبعد رحيله عن النادي تواصل معي من أجل مساعدته في الحصول على مستحقاته المتأخرة".

وأضاف: "لكني أوضحت له أن الوضح ليس في صالحة بسبب تخطي مستحقاته التي لم يحصل عليه العامين، لكنه أصر على أن أقدم له مذكرة رسمية يطالب فيها بمبلغ قدرة 300 ألف دولار".

واختتم: "وبالفعل أعددت له المذكرة وذهبت إلى اتحاد الكرة الذي أكد حديثي له حينها، بأن لا يحق للاعب أن يطالب بمستحقات مضى عليها عامين أو أكثر".

يُذكر أن خالد سعد انضم للزمالك في موسم 2007/2008 قادما من الفيصلي الأردني، قبل أن يرحل الموسم التالي منضما إلى النجمة اللبناني.

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