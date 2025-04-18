كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني السابق ومقدم البرامج الحالي، إن أشرف عبد العزيز محامي لاعب نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو"، أخبره بأن موكله لن يحضر تحقيق نادي الزمالك معه، المقرر إقامته غدا السبت، بسبب عدم وجود حماية كافية للاعب داخل النادي.

وقال أحمد حسن مقدم برنامج الكابتن، عبر قناة "DMC" نقلا على لسان أشرف عبد العزيز: "تواصلت بشكل ودي مع رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، وطلبت وجود ضمانات كافية لحماية اللاعب داخل جدران نادي الزمالك".

وأضاف: "وكان رد حسين لبيب كالتالي (أنا مش مدير أمن، أنا رئيس نادي الزمالك)، ليس هناك أزمة في حضور اللاعب إلى تدريبات نادي الزمالك ولكن ليس من الطبي أن أقوم بكتابة تعهد بخصوص هذا الأمر".

وتابع: "زيزو لن يحضر التحقيق غدا في نادي الزمالك، خاصة وأنه لم يأتي إليه إخطار بعلم الوصول لحضور أي تحقيق داخل النادي، اللاعب لم يستلم سوى إخطار لعلمه بالتغيب عن المران فقط".

واختتم عبد العزيز تصريحاته، حسبما نقل أحمد حسن: "قيمة مستحقات اللاعب لدى نادي الزمالك تصل إلى 73 مليون جنيه، اللاعب ليس لديه مانع في حضور المران داخل النادي ولكن يتم توفير الحماية الكاملة له".

وبات أحمد سيد زيزو، قريب من الرحيل عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، خاصة مع نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم.

وكان مصدر أكد لمصراوي في تصريحات سابق، أن اللاعب صاحب ال 29 عاما أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانتقالات إليها، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

وشارك صاحب الـ 29 عاما خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

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