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"احتفل بهدفه بشعار الزمالك".. هل يرد مصطفى محمد على الجدل بخصوص اقترب انتقاله للأهلي؟

10:45 م الجمعة 18 أبريل 2025
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كتب - نهى خورشيد

أثار الدولي المصري مصطفي محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، الجدل بعد احتفاله اليوم على طريقة شعار الزمالك، في ظل انتشار أنباء تفيد اقترابه من صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلى.

ونجح الاناكوندا في تسجيل هدف التعادل لنانت في الدقيقة 54، خلال اللقاء الذي يجمعهم بـ رين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الفرنسي.

وعقب تسجيله هدف التعادل احتفل مصطفى محمد على طريق شعار الزمالك "القوس والسهم"، مثيراً تساؤل الجماهير عن حقيقة أنباء انتقال للأهلى.

كانت التقارير المنتشرة خلال الأيام الماضية أكدت وجود مفاوضات جادة بين مسؤولي القلعة الحمراء ومصطفي محمد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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مصطفي محمد نانت الدوري الفرنسي الزمالك الأهلى
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