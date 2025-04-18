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مروان سري يعلن انسحابه الكاملة من ملكية نادي داجنهام و ريدبريدج

10:41 م الجمعة 18 أبريل 2025

مروان سري

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اليوتيوبر المصري الشهير مروان سري انسحابه بصورة كاملة من ملكية نادي داجنهام و ريدبريدج الإنجليزي.

وكتب مروان سري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة:"أعلن رسميًا انسحابي الكامل من ملكية نادي داجنهام و ريدبريدج و إلغاء مشروع الاستثمار في النادي و لن نتازل عن مبادئنا و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حق سلمى مشهور و شكرا لدعمكم المستمر".

وكان نادي داجنهام وريدبريدج الذي ينشط بدوري الدرجة الخامسة في انجلترا قد أعلن يوم الإثنين استحواذ اليوتيوبر المصري الشهير مروان سري على أسهم بملكيته.

وكذلك أعلن النادي الإنجليزي تعيين اليوتيوبر المصرية سلمى مشهور بمنصب منصب مديرة التنمية والمشاركة ولكن سرعان ما أقالها النادي بسبب منشورات قديمة لها تدعم القضية الفلسطينية، بحسب ما تم تداوله.

ويحتل النادي المركز رقم 21 بجدول ترتيب دوري الدرجة الخامسة بانجلترا.

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