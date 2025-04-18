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"استعداداً لأمم أفريقيا".. منتخب الشباب يواجه الجونة وديًا

10:39 م الجمعة 18 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    منتخب الشباب
  • عرض 5 صورة
    منتخب الشباب
  • عرض 5 صورة
    منتخب الشباب
  • عرض 5 صورة
    منتخب الشباب
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كتب - نهى خورشيد

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه ، مباراة ودية أمام الفريق الأول بنادي الجونة، غداً السبت ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في تشيلي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الفراعنة والجونة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد بتروسبورت،

وكان المنتخب دخل معسكراً مغلقاً بعد إعلان القائمة التي ضمت 26 لاعبًا، ويستمر حتى موعد افتتاح البطولة بمواجهة مصر وجنوب إفريقيا.

كما سيتم نقل مقر المعسكر إلى الإسماعيلية بعد ذلك، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم مصر، جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا، وتنزانيا.

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