كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إحالة أحد المعاونين إلى التحقيق على خلفية تراشق بالألفاظ تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن القرار يأتي حرصًا على ترسيخ قيم الانضباط المؤسسي والسلوك المهني.

وذكرت الوزارة:"تمت إحالة أحد المعاونين إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن تراشقًا بالألفاظ بينه وبين أحد الأشخاص".

وتؤكد الوزارة أن ما صدر من معاونها هو سلوك فردي لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن قيم الوزارة أو توجهاتها، وأنها ترفض تمامًا الزج باسمها في أي خلافات أو تصرفات شخصية تصدر عن العاملين فيها خارج إطار العمل الرسمي.

وشددت الوزارة على أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات، بما يضمن الحفاظ على هيبة المؤسسة وثقة المواطنين فيها.

اقرأ أيضًا:

"جانبه العاطفي".. كيف تختلف شخصية كريستيانو رونالدو خارج الملعب؟

السد يقسو على الأهلي بخماسية ويتوج بالدوري القطري