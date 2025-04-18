صن داونز يعلن تجديد عقد نجمه قبل مباراة الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي عن تجديد التعاقد مع نجمه ثيمبا زواني ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2026.

ونشر نادي صن داونز، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة:"القائد مستمر.. ثيمبا زواني معنا حتى يونيو 2026".

ويأتي ذلك قبل يوم من مواجهة الأهلي الذي يحل ضيفًا على فريق صن داونز عند الثالثة من عصر يوم غد السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لاعب الوسط صاحب الـ35 عاماً كان قد شارك مع صن داونز خلال الموسم الجاري بـ 5 مباريات فقط بسبب الإصابة صنع خلالها هدفًا.

اقرأ أيضًا:

قبل عودته للأهلي.. تريزيجيه يتعرض للإصابة مع الريان (صور)

"بسبب دعائه على الخطيب".. نادي جرين هيلز يتخذ موقفاً ضد مديره التنفيذي