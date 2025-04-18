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صن داونز يعلن تجديد عقد نجمه قبل مباراة الأهلي

08:51 م الجمعة 18 أبريل 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي عن تجديد التعاقد مع نجمه ثيمبا زواني ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2026.

ونشر نادي صن داونز، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة:"القائد مستمر.. ثيمبا زواني معنا حتى يونيو 2026".

ويأتي ذلك قبل يوم من مواجهة الأهلي الذي يحل ضيفًا على فريق صن داونز عند الثالثة من عصر يوم غد السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لاعب الوسط صاحب الـ35 عاماً كان قد شارك مع صن داونز خلال الموسم الجاري بـ 5 مباريات فقط بسبب الإصابة صنع خلالها هدفًا.

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صن دوانز الأهلي زواني موعد مباراة صن دوانز والأهلي دوري أبطال أفريقيا
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