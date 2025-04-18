كتب - نهى خورشيد

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي اليد بالقلعة الحمراء، بعد تتويجه بلقب كأس مصر للمرة الحادية عشرة في تاريخه، مؤكدًا فخره بالأداء المتميز والروح القتالية العالية على مدار مشوار البطولة.

وأشاد الخطيب بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي، والتي توّجت بموسم استثنائي حقق خلاله الفريق العلامة الكاملة، بحصد "دوري المحترفين، كأس مصر، السوبر المحلي، دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية".

كما عبّر رئيس القلعة الحمراء عن تقديره الكبير لجماهير الأهلي، التي وصفها بالقاسم المشترك في كل الإنجازات، لما تقدمه من دعم دائم لكافة الفرق الرياضية.

وأكد أن هذا التتويج الجديد يمثل حافزًا قويًا للفريق قبل خوض بطولتي السوبر وإفريقيا، واللتين يستضيفهما النادي الشهر المقبل.