"بسبب دعائه على الخطيب".. نادي جرين هيلز يتخذ موقفاً ضد مديره التنفيذي

كتب - نهى خورشيد

أصدر نادي جرين هيلز قراراً صارماً، ضد مصطفى القاضي المدير التنفيذي، بعد نشره إدعاءات ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وجاء بيان النادي كالأتي..

إيماءاً لما سبق ما أعلناه عن إيقاف المدير التنفيذي للنادي العميد/ مصطفى القاضي عن العمل وإحالته للتحقيق لسؤاله فيما هو منسوب إليه عما تم نشره على صفحته الشخصية بدعاء يقشعر له الأبدان على قامة رياضية كبيرة وأسطورة كروية وهو الكابتن الخلوق/ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العريق وما تبعه ذلك من إيذاء مشاعر أسرته والجماهير وتسبب بحالة احتقان وغضب بين الأوساط الرياضية على مختلف إنتمائتها والتي رفضت أن تنزلق الأخلاق والتنافس الرياضي لهذا المنحدر الخطير وحالة الإستياء التي تسبب فيها هذا البوست وعلى الرغم من إنكار السيد المدير التنفيذي من أنه هو من قام بكتابته وان حسابه الشخصي قد تم تهكيره فدعوناه إلى التحقيق لإثبات ما يقوله إن صح ولكن سيادته أبلغنا بأنه لن يستطيع الحضور للمثول أمام المحقق لتبرأة ساحته معللاً ذلك بأنه يعاني من وعكة صحية شديدة بقصور في الشريان التاجي بالقلب

وبناء على ذلك ولعدم مثول سيادته للتحقيق في الموعد المحدد سلفاً اليوم وإبلاغه لنا هاتفياً بما سبق ذكره

و بالتشاور مع السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقر فقد قررنا الآتي:

إعفاء السيد العميد/ مصطفى القاضي من مهام منصبه كمدير تنفيذي للنادي مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها بالنادي

وعليه اصبح سيادته ليس له اي صفة رسمية او علاقة بالنادي

وإذن اننا ندعو من موقعنا هذا إلى نبذ التعصب والفتنة التي أوصلتنا إلى أمور تأباها الأخلاق والأديان السماوية وأن تكون الرياضة هي للارتقاء بسمو النفس والتنافس الشريف المحترم

وإذ نؤكد اعتزازنا الكامل بالعلاقات الطيبة التي تجمعنا بكافة الأندية المصرية وبخاصة النادي الأهلي العظيم بإدارته وجماهيره العريضة على مستوى العالم

عاشت مصرنا الحبيبة في آمان واطمئنان وترابط إلى يوم الدين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. تامر السعيد رئيس مجلس إدارة نادي جرين هيلز

وكان مصطفى القاضي صرح لوسائل الإعلام أن لم ينشر أي منشور مسيء للأسطورة محمود الخطيب، مؤكداً أن حسابه تم اختراقه.