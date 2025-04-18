كتب - يوسف محمد:

توفى صباح اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل الجاري، الفنان سليمان عيد الذي يعد أحد أهم وأبرز نجوم الفن المصري في السنوات الماضية، عن عمر يناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكان إعلان خبر وفاة سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، صدمة لكل العاملين في الوسط الفني داخل مصر وخارجها، بل والشارع المصري بشكل عام.

وعرف الراحل بحبه وتشجيعه لنادي الزمالك، فكان يحرص دائما على إظهار انتمائه القوي للفارس الأبيض، سواء من خلال منشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مداخلات هاتفية.

الراحل سليمان عيد يتحدث عن أحمد سيد زيزو

وأكد الفنان الراحل في وقت سابق، على حبه الشديد لنجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، الذي يعد أحد أهم لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال عيد، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" في نوفمبر الماضي: "أحب أحمد سيد زيزو بشكل كبير، وأتمنى أن يلعب كل لاعبي الفريق بنفس الروح القتالية التي يلعب بها وبذلك سيصبح الفريق قوي للغاية".

وبات أحمد سيد زيزو قريب من الانتقال إلى النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع الفارس الأبيض.

وكان مصدر كشف في وقت سابق لمصراوي، أن اللاعب صاحب ال 29 عاما أنهى اتفاقه مع المارد الأحمر للانتقال إلى الفريق، بعقد لمدة 4 سنوات.

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