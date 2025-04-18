الزمالك ينعى النجم الراحل سليمان عيد

كتب - نهى خورشيد

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم الجمعة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

نعى الزمالك

ونشر نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:"ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الفنان سليمان عيد، والذي توفي صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة".

وأضاف:"ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعتبر الفنان الراحل سليمان عيد من النجوم المشهورين بتشجعيهم للقلعة البيضاء، إذ جاء آخر منشور له عبر حساباته عن النادي:"جمهورك اللي باقي".

ويحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة اللقب برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.