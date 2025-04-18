مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

الأهلي

21 18
18:00

الزمالك

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
21:00

خيتافي

الدوري الفرنسي

رين

1 0
20:45

نانت

جميع المباريات

إعلان

الزمالك ينعى النجم الراحل سليمان عيد

07:29 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك (14)
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك (13)
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك (12)
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك (11)
  • عرض 8 صورة
    نادي الزمالك (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم الجمعة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

نعى الزمالك

ونشر نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:"ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الفنان سليمان عيد، والذي توفي صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة".

وأضاف:"ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعتبر الفنان الراحل سليمان عيد من النجوم المشهورين بتشجعيهم للقلعة البيضاء، إذ جاء آخر منشور له عبر حساباته عن النادي:"جمهورك اللي باقي".

ويحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة اللقب برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.

نعى الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك وفاة سليمان عيد سليمان عيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي