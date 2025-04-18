كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن نادي الزمالك يدرس الاستغناء عن حمزة المثلوثي مدافع الفريق، بهدف تدعيم الجانب الهجومي للفريق في الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك يدرس حاليا عدم تجديد تعاقد النجم التونسي حمزة المثلوثي، في ظل تركيز الفريق على تدعيم الشق الهجومي بشكل كبير في الفترة المقبلة".

وأضاف: "لم يتم حسم القرار بشكل نهائي حتى الأن، سيتم حسمه مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025".

ويغيب المثلوثي حاليا عن نادي الزمالك، بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، خلال مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.

وشارك المثلوثي خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك، في 14 مباراة بمختلف البطولات لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدف واحد فقط.

وبشكل عام شارك المثلوثي رفقة الفارس الأبيض، منذ الانضمام إلى الفريق في عام 2020، في 153 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

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