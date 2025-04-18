مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

الأهلي

13 13
18:00

الزمالك

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
21:00

خيتافي

الدوري الفرنسي

رين

- -
20:45

نانت

جميع المباريات

إعلان

"لدعم الهجوم".. مصدر يكشف موقف حمزة المثلوثي من الاستمرار مع الزمالك

07:09 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 15 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي
  • عرض 15 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي: 6.9 من 10
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي مع شيكابالا
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 15 صورة
    حمزة المثلوثي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن نادي الزمالك يدرس الاستغناء عن حمزة المثلوثي مدافع الفريق، بهدف تدعيم الجانب الهجومي للفريق في الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك يدرس حاليا عدم تجديد تعاقد النجم التونسي حمزة المثلوثي، في ظل تركيز الفريق على تدعيم الشق الهجومي بشكل كبير في الفترة المقبلة".

وأضاف: "لم يتم حسم القرار بشكل نهائي حتى الأن، سيتم حسمه مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025".

ويغيب المثلوثي حاليا عن نادي الزمالك، بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، خلال مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.

وشارك المثلوثي خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك، في 14 مباراة بمختلف البطولات لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدف واحد فقط.

وبشكل عام شارك المثلوثي رفقة الفارس الأبيض، منذ الانضمام إلى الفريق في عام 2020، في 153 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:
وسام أبو علي: نسعى لتحقيق إنجاز في بطولة دوري الأبطال.. واستعدينا بشكل جيد لمواجهة صن داونز

حمزة علاء: مباراة صن داونز صعبة.. والفريق اعتاد على مثل هذه المواجهات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة المثلوثي نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمال حقيقة رحيل حمزة المثلوثي عن الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي