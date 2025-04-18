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شيكابالا ينعى سليمان عيد برسالة مؤثرة

06:12 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (1)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (4)
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    محمود الحلواني مع شيكابالا
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (6)
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    شيكابالا
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    محمود عبد الرازق شيكابالا (5)
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    ابتسامة شيكابالا (2)
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    محمود شيكابالا قائد الزمالك في صغره
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    شيكابالا يصل إلى ليبيا
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كتب - نهى خورشيد

نعى محمود عبدالرزاق قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لأزمة صحية.

وكتب شيكابالا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وقلوبًا أحبته بصدق".

وأَضاف:"أدعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل 1 مايو، ضمن منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

رسالة شيكابالا لسيلمان عيد_Easy-Resize.comسليمان عيد_Easy-Resize.com

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