310 يومًا من الغياب والجدل.. ماذا حدث للتونسي علي معلول مع الأهلي؟

كتبت-هند عواد:

في 18 مايو 2024، وعلى أرض ملعب رادس في تونس، خاض التونسي علي معلول آخر ظهور له بقميص الأهلي قبل أن يخرج مصابًا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

الإصابة كانت قطعًا جزئيًا في وتر أكيليس، خضع بعدها معلول لجراحة أبعدته عن الملاعب نحو 10 أشهر كاملة (310 أيام)، ليغيب عن الفريق الأول للنادي الأهلي، وحتى الآن لم يعود للمشاركة معهم.

وخلال فترة إصابة علي معلول، مر بالعديد من المراحل، بداية من الخلاف حول مصيره و توصية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مع انتهاء عقده، ثم تجديد تعاقده، وغيابه عن صفوف الفريق الأول.

علي معلول يرفع الحرج عن الأهلي

في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أعلن وكيل علي معلول جون إدوارد، رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء، وقال في بيان رسمي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة".

وكان مارسيل كولر صاحب قرار رحيل علي معلول عن الأهلي، لرغبته في التعاقد في بديل أجنبي، إلا أن هذا الأمر كان عكس رغبة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وفقا لما كشفه مصدر لمصراوي في تلك التوقيت.

الأهلي يجدد تعاقد علي معلول

في النهاية نجحت محاولات الخطيب، وأعلن محمد رمضان المدير الرياضي في الأهلي، تجديد عقد علي معلول لموسم إضافي، تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع الأهلي.

كولر يصر على استبعاد علي معلول

رغم تجديد تعاقد علي معلول مع النادي الأهلي وتعافيه من الإصابة، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة رفقة الفريق الأول منذ نهائي أفريقيا، وظهرت مرتين فقط مع فريق الشباب في بطولة كأس عاصمة مصر.

وعندما سئل مارسيل كولر عن استبعاد علي معلول من مباراة الزمالك بالدوري المصري، قال إنه يعاني من إصابة، وإن محمد عبدالله قدم مباراة رائعة ويكتسب الخبرات.

ظهور علي معلول مع فريق الشباب

ظهر علي معلول للمرة الأولى منذ إصابته، يوم 24 مارس 2025، في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر، اللقاء الذي انتهى بهزيمة الأحمر بنتيجة 3-1، لكنها لم تكن بعناصر الفريق الأول، كذلك بقيادة سامي قمصان.

وتكرر الأمر، عصر الخميس 17 أبريل 2024، عندما خسر الأهلي من فاركو في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1، وشارك علي معلول في اللقاء بقيادة سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2005، وصنع هدف الأحمر الوحيد.

ويرى محمد فضل نجم الأهلي السابق، أن علي معلول يحتاج إلى اللعب والمساعدة، مشيرا إلى أنه من اللاعبين الكبار.

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