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الرابطة تعلن تغيير مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

02:57 م الجمعة 18 أبريل 2025

درع الدوري المصري الجديد

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كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية تغيير مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز المتبقية.

وأوضحت الرابطة أن التغيير والتعديل جاء نظراً لبدء التوقيت الصيفي يوم 25 أبريل 2025.

وقررت إدارة المسابقات تعديل توقيتات مباريات دوري نايل التي تقام الساعة الرابعة مساءً لتقام الساعة الخامسة مساءً.

والمباريات التي تقام الساعة السابعة مساء لتقام الساعة الثامنة مساء، وذلك اعتبارا من الجولة الثالثة وحتى الجولة التاسعة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

الرابطة تعلن تغيير مواعيد مباريات الدوري

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