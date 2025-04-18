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ذكرى سيئة.. ماذا يفعل الأهلي عندما يواجه صن داونز يوم السبت؟

02:51 م الجمعة 18 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر غدا السبت في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز؟

التقى الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في 16 مباراة سابقة، جاءت نتائجها كالآتي:

فاز الأهلي على صن داونز 5 مرات

فاز صن داونز على الأهلي 5 مرات

انتهت 6 مباريات بالتعادل

ماذا يفعل الأهلي عندما يواجه صن داونز يوم السبت؟

يحمل يوم السبت، ذكرى سيئة للأهلي عندما يواجه صن داونز، إذ أن الفريقين التقوا 11 مرة يوم سبت، فاز الأهلي في 3 مباريات فقط، فيما خسر 4 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ومن بين الهزائم التي تعرض لها الأهلي أمام صن داونز خلال أيام السبت، الخسارة بخماسية نظيفة في ربع نهائي دوري الأبطال 2019.

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