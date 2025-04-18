"على اللاعبين الاستمتاع".. مدرب بيراميدز يتحدث عن مواجهة أورلاندو

كتبت-هند عواد:

تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن مباراة الفريق ضد أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كرونسلاف يورتشيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشعر بفخر شديد لوجود بيراميدز في هذه المرحلة من البطولة، وعلى اللاعبين الاستمتاع بأنهم في نصف النهائي، وأن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل مواصلة المشوار حتى التتويج باللقب القاري".

وأضاف: "أعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة أورلاندو على ملعبه ووسط جماهيره، كما أنه يمتلك الخبرات القارية وسبق له لعب النهائيات، في حين أن بيراميدز حديث العهد ولم يمر عليه سوى 6 سنوات، وما وصل إليه يدعو للفخر الشديد وعلينا مواصلة المشوار بكل قوة".

وأوضح: "شاهدت العديد من مباريات أورلاندو وأعرف كل شيء عن الفريق ولاعبوه، لكن لدينا الرغبة في تقديم أفضل أداء والعودة من جوهانسبرج بنتيجة تؤمن التأهل للنهائي، لن أغير كثيرا في خطة اللعب وتشكيل الفريق بسبب المنافس، لأن بيراميدز يمتلك طريقته المميزة وأسلوبه، وسيعمل بنفس الشكل من أجل تأمين بطاقة النهائي".

واختتم يورتشيتش: "فخور بوجود بيراميدز بين الأربعة الكبار في القارة، ومواجهات الأندية المصرية والجنوب أفريقية لديها طابع خاص، وأن يكون بيراميدز في هذا المكان المثالي أمر رائع ونسعى للتطور وأن نكون بشكل مستمر بين الكبار والذين يتنافسون على كل البطولات، ورغم فارق الخبرة القارية بين أورلاندو وبيراميدز إلا أن فريقي سيقدم مباراة كبيرة من دون أدنى شك".

اقرأ أيضًا:

لائحة الفيفا.. مستند يحسم جدل مستحقات زيزو عند الزمالك

بحضور وزير الشباب والرياضة.. ملوك اللعبة يسيطرون على نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025