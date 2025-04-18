"كولر سيغادر في هذه الحالة".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن مواجهة صن داونز

كتبت-هند عواد:

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مواجهة الأحمر وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر الأحد المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر قناة "ستاد المحور": "هناك تخوف عند جماهير الأهلي من مواجهة صن داونز، لاعبو الأهلي يجيدون اللعب في تلك الظروف وخماسية صن داونز لن تتكرر مجددا، كما أن لاعبي صن داونز يلعبون كرة أوروبية ويجيدون اللعب خارج الأرض، فريق صن داونز يجيد تطوير نفسه بشكل سريع ويتعلم من أخطائه".

وأضاف: "مباراة صن دوانز ليست صعبة على الأهلي ولاعبي الأحمر قادرون على التعامل الجيد معها، أتوقع رحيل كولر حال الخروج من نصف نهائي دوري الأبطال، عليه ألا يخاف أمام صن داونز ويلعب على الفوز".

واختتم ياسر ريان: "كنت أتمنى أن يكون علي معلول موجودا بقائمة الأهلي ضد صن داونز، عمر كمال الأفضل لشغل مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز".

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