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بحضور وزير الشباب والرياضة.. ملوك اللعبة يسيطرون على نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

10:29 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش1
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    نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش3
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    نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش2
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كتب-وائل توفيق:

أثبت المصريون مجددًا أنهم ملوك اللعبة بلا منازع، حيث شهد نصف نهائي بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 عروض رياضية استثنائية سيطر فيها الأبطال المصريون على مقاعد الدور النهائي بالكامل.

في أجواء مبهرة وبحضور مشرف من معالي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، تألق كل من نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا، والنجمة الصاعدة أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًا، بالإضافة إلى النجم والمصنف الأول عالميًا مصطفى عسل، واللاعب علي فرج المصنف الثاني عالميًا ، ليعكسوا استمرار التفوق المصري في رياضة الإسكواش على الساحة العالمية.

نتائج مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 للرجال:

شهدت مباريات نصف النهائي تألقًا مصريًا واضحًا، حيث تأهل النجم علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، بعد فوزه على الويلزي جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا، في مواجهة قوية استمرت 81 دقيقة. انتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح فرج، وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: 11-8، 8-11، 11-7، 11-7.

كما حجز المصنف الأول عالميًا مصطفى عسل مقعده في النهائي بعد فوز مستحق على النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 3-1، وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: 11-9، 4-11، 5-11، 11-6.

نتائج مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 للسيدات:

واصلت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، تقدمها في البطولة بعد فوزها على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، في مباراة ممتعة انتهت بنتيجة 3-2، وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: 9-11، 11-6، 7-11، 13-11، 11-8.

من جانبها، تألقت اللاعبة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، بعد فوزها بنتيجة 3-0 على الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: 12-10، 11-9، 11-8.

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وزير الشباب والرياضة بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025 أشرف صبحي نوران جوهر
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