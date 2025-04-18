لائحة الفيفا.. مستند يحسم جدل مستحقات زيزو عند الزمالك

كتب - محمد القرش:

شهد الساحة الرياضية المصرية حال كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن أحقية أحمد سيد زيزو في الحصول على مستحقاته المتأخرة عند الزمالك والتي مضى عليها عامين أو أكثر.

وباللجوء للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجدنا أن الفقرة رقم 3 من المادة 23، يمكنها أن تحسم كل ذلك الجدل.

وتنص الفقرة 3 من المادة 23 "محكمة كرة القدم" في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على التالي: "لا تنظر محكمة كرة القدم في أي قضية تخضع لهذه اللوائح إذا انقضى أكثر من عامين على الحدث الذي أدى إلى نشوء النزاع، ويُنظر في تطبيق هذا الحد الزمني تلقائيًا في كل حالة على حدة".

وكان مصدر كشف "لمصراوي" أن زيزو أرسل إنذار إلى نادي الزمالك، يطالب خلاله بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الفارس الأبيض.

واختتم المصدر أن اللاعب كان قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام، ضد الزمالك يؤكد خلاله أنه يتعرض للترويع بشأن تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

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