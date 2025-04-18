"هل يستحقها؟".. خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتأخرة عند الزمالك

كتب - محمد القرش:

تحدث خبير اللوائح، أحمد وجدي، عن تفاصيل أزمة مستحقات أحمد سيد زيزو المتأخرة عند الزمالك، والتي أرسل بها اللاعب إنذار إلى الزمالك من أجل الحصول عليها بعد توقيعه للأهلي.

وقال وجدي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تقديم شكوى لاعب ضد نادي في اتحاد الكرة المصري يخضع للوائح فيفا، حيث أن الاتحاد الدولي اعطى الحق للاتحادات الأهلية بوضع لوائحها الخاصة بما لا يتعارض مع لوائح فيفا".

وأوضح: "بخصوص شكوى زيزو والمدة القانونية لها، وفقا للمادة 23 فقرة رقم 3 من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، يحق للطرف الذي يريد تقديم الشكوى الحق في تقديم الطلب خلال مدة عامين بداية من حدوث الحدث وليس نهاية العقد".

وأضاف: "مشكلة اللاعب أحمد سيد زيزو مرتبطة بحوافز وليس أقساط تعاقد، بالتالي تحسب مدة العامين من التوقيت الذي نص عليه العقد لصرف الحافز".

وزاد: "على سبيل المثال إذا كان العقد ينص على حصول اللاعب على مبلغ محدد حال أحرز عدد معين من الأهداف، بمجرد أن يحرز هذا العدد يتم صرف الحافز وهنا يبدأ تاريخ الحدث".

واختتم: "وهذا أن لم ينص العقد على غير ذلك، وإذا نص على تقاضيه الحافز نهاية الموسم، بالتالي يحسب العامين بداية من وقت آخر مباراة في الموسم".