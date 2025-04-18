كتب - يوسف محمد:

اختتم النادي الأهلي أمس، مبارياته في النسخة الحالية ببطولة كأس عاصمة مصر، بمواجهة فريق فاركو، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وودع النادي الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر في النسخة الحالية من البطولة، دون تحقيق أي فوز بالبطولة، حيث تلقى ثلاثة هزائم في المباريات الثلاث الذي خاضها في البطولة.

وتلقى المارد الأحمر الهزيمة في الجولة الأولى أمام إنبي بهدف دون مقابل، فيما تلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد وفي لقاء الجولة الثالث والأخيرة تلقى الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف.

تاريخ مشاركات الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر

وتعد هذه هى النسخة الثانية التي يشارك فيها المارد الأحمر، في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث سبق له المشاركة في نسختين من قبل بالبطولة.

وخاض الأهلي في بطولة كأس العاصمة خلال نسختين شارك فيهما، 8 مباريات، بواقع 5 مباريات في النسخة الأولى عام 2022، ثلاثة مباريات في النسخة الحالية.

وخلال 8 مباريات خاضهم المارد الأحمر في بطولة كأس العاصمة سواء بالمسمى القديم "كأس الرابطة"، أو بمسمى كأس عاصمة مصر، تلقى الهزيمة في 4 مباريات، فيما حضر التعادل في 4 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر، في بطولة كأس العاصمة 5 أهداف، فيما تلقت شباكهم 12 هدفا، خلال 8 مباريات.

وقرر المارد الأحمر، عدم المشاركة في نسختي البطولة عامي 2023، 2024 أيضًا.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، شارك أمس في مباراة فاركو ببطولة كأس عاصمة مصر، بفريق مواليد 2005 بالنادي، مطعم بعدد قليل من لاعبي الفريق الأول، مثل علي معلول، خالد عبد الفتاح وعمر الساعي.

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