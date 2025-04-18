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"الفرصة الأخيرة".. الزمالك يحدد موعد رحيل بيسيرو

09:00 ص الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو
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حالة من عدم الاستقرار، يعيشها حاليا البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بسبب تراجع مستوى الفريق.

نادي الزمالك تعاقد مع بيسيرو، خلال الفترة الماضية، بعقد حتى نهاية الموسم، بدلا من السويسري كريستيان جروس، الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

بيسيرو لم يحقق حتى الآن، النتائج المتوقعة، وخسر الفريق الأبيض بطولتين، حيث ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الأسبوع الماضي بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي في القاهرة بهدف، والخروج من كأس الرابطة رغم الفوز أمس على سموحة بهدف نظيف.

البعض داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، يرى ضرورة رحيله في أسرع وقت، وتعيين مدير فني مصري، مؤقت لنهاية الموسم، لإنقاذ بطولتي الدوري والكأس، بينما يرى البعض الأخر استمراره لنهاية الموسم حتى يحصل على فرصته بالكامل بعدما تعود اللاعبين على طريقة لعبه.

الزمالك عقد اجتماع مجلس إدارة أمس الخميس، ولكنه لم يتطرق لمصير بيسيرو، رغم حالة اللغط الكبيرة والانقسام على استمراره في قيادة الفريق.

الزمالك يحدد موعد رحيل بيسيرو

وفي المقابل، تمسكت لجنة التخطيط، وتحديدا أحمد حسام ميدو، بضرورة استمرار بيسيرو حتى نهاية الموسم، من أجل دعم الاستقرار داخل الفريق.

وحددت اللجنة موعد رحيل المدرب حال الخسارة في نهائي الكأس من بيراميدز، خاصة وأن موسم الأبيض سيكون انتهى وفي هذا التوقيت، سيتم البحث عن مدير فني أجنبي بديل.

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