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نهائي دوري أبطال أفريقيا يهدد مباراة الزمالك وبيراميدز

09:00 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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    الزمالك وبيراميدز
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
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    الزمالك وبيراميدز
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (4)
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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كتبت-هند عواد:

يمكن أن يتسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، في تأجيل مباراة نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها بين الزمالك وبيراميدز.

الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، بنتيجة 2-1، فيما تأهل بيراميدز بالفوز على البنك الأهلي برباعية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة نهائي كأس بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل.

ويمكن أن يتغير هذا الموعد، بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ أن مباراة الذهاب تقام يوم 24 مايو، وفي حالة تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون الفارق بين النهائيين 4 أبام فقط.

ويواجه بيراميدز نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في السادسة مساء السبت المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا موعد نهائي كأس مصر
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